Производитель пластиковых изделий из Китая хочет запустить завод в Набережных Челнах

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов встретился с руководителем индустриального парка «Хайер» Сунь Гуйвэем и генеральным директором компании «Циндао Хайбоюань Электроник Пластик» Чжан Шуньсянем. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в производстве изделий из пластика, пенопласта, в частности деталей для бытовой и автомобильной техники. Китайская компания хочет организовать производство на свободном земельном участке либо расположиться на площадях индустриальных парков.

Фарид Салахов презентовал делегации автоград, акцентировав особое внимание приезжих гостей на активной деятельности резидентов ТОР.

Фото: nabchelny.ru

— У нас работают 42 резидента. Все показатели предприятиями выполняются: с 2016 года рост капитальных вложений отмечен в 3,4 раза, рабочих мест — 4,2 раза, — сказал он.

В ноябре «Реальное время» писало, что Главстройинвест Татарстана искал подрядчика на строительство инженерной инфраструктуры для нового завода китайской компании Haier в Набережных Челнах. Специализированной организации готовы были предложить 463,3 млн рублей.

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Айрат Назипов