МИД: НАТО обещает принять Украину для мотивации Киева в противостоянии с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что НАТО обещает принять Украину в свой состав для того, чтобы мотивировать Киев в противостоянии с РФ.



— НАТО ставит себе цель «победить» Россию на Украине, а для мотивации Киева обещает, что после окончания конфликта страна может быть принята в альянс, — приводит ее слова RT.

Она назвала такие намерения опасными и недальновидными. Она отметила, что это может окончательно развалить систему европейской безопасности.

В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что общая поддержка Украине со стороны стран-членов НАТО превысила 150 миллиардов евро. По его словам, союзники начали наращивать поставки самолетов, танков и бронетехники, а фонд НАТО оказывает Киеву срочную поддержку.



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Маргарита Головатенко