В МИД заявили о готовности нарастить ракетный потенциал
Россия может пересмотреть позицию относительно ракет средней и большей дальности на западной границе, заявил посол по особым поручениям МИД Григорий Машков в статье для журнала «Международная жизнь».
— Оправдана ли на западном направлении текущая линия по неразмещению первыми баллистических ракет средней и большей дальности наземного базирования или нужно уже начинать подготовку к развертыванию ракет этого типа, которые позволили бы в случае ухудшения ситуации оперативно реагировать на вызовы? — приводит его слова «РИА Новости».
Дипломат отмечает, что Россия должна помнить в том числе о восточных рубежах страны, поскольку на них тоже могут возникнуть риски конфликтов. Для купирования потенциальных угроз национальной безопасности нужно иметь внушительный арсенал ракет, считает Машков.
В феврале зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о планах производства и модернизации тысяч танков в России.
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