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«Локомотив» обыграл «Зенит-Казань» в третьем матче полуфинала чемпионата России

17:25, 21.04.2023
«Локомотив» обыграл «Зенит-Казань» в третьем матче полуфинала чемпионата России
Фото: ВК "Зенит-Казань"

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Зенит-Казань» в третьем матче полуфинала чемпионата России, встреча завершилась со счетом 3:0 (25:18, 27:25, 25:23).

Счет в серии между командами 2-1 в пользу «Зенита». Следующая игра пройдет в Новосибирске 24 апреля.

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Маргарита Головатенко
СпортВолейбол Татарстан

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