«Локомотив» обыграл «Зенит-Казань» в третьем матче полуфинала чемпионата России
Новосибирский «Локомотив» обыграл «Зенит-Казань» в третьем матче полуфинала чемпионата России, встреча завершилась со счетом 3:0 (25:18, 27:25, 25:23).
Счет в серии между командами 2-1 в пользу «Зенита». Следующая игра пройдет в Новосибирске 24 апреля.
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Маргарита ГоловатенкоСпортВолейбол Татарстан
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