На второй ветке казанского метро завершилась проходка правого перегонного тоннеля

На второй ветке метрополитена Казани завершилась проходка правого перегонного тоннеля от станции «Зилант» до станции «Академическая». В церемонии завершения проходки приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.



По словам Рахимова, строительство идет по графику. Общая протяженность тоннеля от «Зиланта» до «Академической» — 870 метров, проходка заняла полгода. Всего в рамках первой очереди второй ветки метро суммарно пройдено 65% тоннелей.

— Сейчас мы проведем необходимые ремонтные работы, передвижку машины к следующем торцу котлована и примерно через месяц начнем проходку следующего тоннеля до ул. Фучика, — добавил гендиректор АО «Казметрострой».

Фото: tatarstan.ru

Он отметил, что последние полтора года метростроевцы постепенно перешли на отечественное оборудование, включая программное обеспечение, используемое в работе.

Строительство первого пускового комплекса второй ветки метро планируют завершить в 2027 году. Общая протяженность первого участка, состоящая из четырех станций — «Зилант», «Тулпар», «100-летие ТАССР» и «Академическая», достигает 5 км 750 метров. Всего ветка будет включать три блока по четыре станции каждый.

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Маргарита Головатенко