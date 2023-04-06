Пробки в Казани достигли 9 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Вечером в четверг, 6 апреля, на дорогах Казани образовались серьезные пробки. Ближе к 18.00 они достигли 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Самая трудная ситуация наблюдается в Советском районе Казани. От ТЦ «Меги» до улицы Арбузова наблюдается пробка длиною в 5 километров. Возле Сибирского тракта произошла авария. Также «стоит» улица Аграрная.

Еще водители потеряют время в центре города. Заторы можно встретить на улицах Татарстан, Пушкина, Лево-Булачной, Право-Булачной, Габдуллы Тукая, Чернышевского, Дзержинского, Бутлерова и так далее.

Фото: «Яндекс.Карты» (скриншот)

Сегодня утром в Казани на улице Ершова образовалась пробка длиной в 2 километра. Она растянулась из-за аварии.

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Айрат Назипов