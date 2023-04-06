В Казани на улице Ершова из-за аварии образовалась пробка длиной в 2 км

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня утром в Казани на улице Ершова образовалась пробка длиной в 2 километра. Об этом сообщает наш корреспондент, а также свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Скриншот «Яндекс.Карт»

Известно, что ДТП произошло возле ул. Абжалилова. Данных о пострадавших пока нет.

Помимо ул. Ершова, стоят также «стоит» ул. Патриса Лумумбы, на которой тоже произошла авария в правом среднем ряду. Затруднено движение и по ул. Аграрной. Тяжелая ситуация на проспекте Альберта Камалеева.

В целом пробки по Казани оцениваются утром в четверг 6 баллов.

В Ново-Савиновском районе Казани из-за реконструкции третьего северного коллектора до 31 августа 2023 года полностью закроют проезжую часть на участке ул. Чистопольской возле дома №60.



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Илина Хакимова