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В Казани ночью сгорел автомобиль

12:05, 21.04.2023 1
В Казани ночью сгорел автомобиль
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани на улице 2-й Азинской, возле д. 3 ночью сгорел автомобиль, сообщает корреспондент «Реального времени».

Ночной пожар повредил автомобили, припаркованные рядом автомобили ВАЗ 2114 и 2115. По сообщениям очевидцев, огонь потушили ночью пожарные и сотрудники полиции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Недавно пожар произошел на улице Кулагина в Казани, где скопились тонны мусора. Пару месяцев назад неизвестные начали свозить отходы не только бытовые, но и строительные. Жители предполагают, что причиной пожара стал поджог, а устроили его те, кто свозит на эту территорию отходы.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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