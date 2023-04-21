В Казани ночью сгорел автомобиль
В Казани на улице 2-й Азинской, возле д. 3 ночью сгорел автомобиль, сообщает корреспондент «Реального времени».
Ночной пожар повредил автомобили, припаркованные рядом автомобили ВАЗ 2114 и 2115. По сообщениям очевидцев, огонь потушили ночью пожарные и сотрудники полиции.
Недавно пожар произошел на улице Кулагина в Казани, где скопились тонны мусора. Пару месяцев назад неизвестные начали свозить отходы не только бытовые, но и строительные. Жители предполагают, что причиной пожара стал поджог, а устроили его те, кто свозит на эту территорию отходы.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии