В Казани количество жалоб на вывоз мусора бьет антирекорды — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Работой татарстанского ООО «УК «ПЖКХ» вновь недовольны власти республики — в муниципалитетах копится мусор, стабильного вывоза до сих пор нет, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



На улице Кулагина в Казани скопились тонны мусора — пару месяцев назад неизвестные начали свозить отходы не только бытовые, но и строительные. Недавно здесь произошел пожар. Жители предполагают, что устроили поджог те, кто свозит сюда мусор. С проблемой пока борются своими силами — жители соорудили баррикады, чтобы на территорию не могли заехать посторонние.

Еще одну свалку экологи обнаружили на месте мусорной площадки в поселке Мирный. Местные утверждают — горы отходов начали копиться с января этого года — после того, как отсюда перестали регулярно вывозить мусор.

На заседании рабочего штаба госкомитета по тарифам к УК «ПЖКХ» вновь посыпались вопросы: количество жалоб на вывоз мусора только в «Народный контроль» бьет все антирекорды — в апреле прошлого года оно составляло 30, а в этом году выросло до 165.

Регоператор проблему признает, в качестве причин называет нехватку контейнеров и «серых извозчиков», привозящих чужой, часто не бытовой мусор. Как отметил директор по сервису ООО «УК «ПЖКХ» Александр Благосклонный, органы не заинтересованы в том, чтобы наказывать последних. Регоператор утверждает, что решить вопрос можно постоянным контролем и налаживанием работы на проблемных участках.

Регоператору дали месяц, чтобы устранить недостатки, еще он должен предоставить фото- и видеодоказательства о проделанной работе.

Жители микрорайона Гари в Зеленодольске тоже возмущены большим количеством мусора. Местные считают, что в ситуации виновата подрядная организация. Однако в УК «ПЖКХ» изданию сообщили, что ответственность лежит на администрации города.



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Маргарита Головатенко