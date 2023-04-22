В майские праздники собираются подрабатывать 15% россиян

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В майские выходные планируют взять подработку 15% россиян, согласно данным исследования «Зарплаты.ру», которое приводит RT.



В основном россияне планируют подрабатывать таксистом — 17%, курьером — 12%, комплектовщиками товаров — 9%, продавцом — 9%, няней — 8%, работником кол-центра — 6%, фотографом, работником на базе отдыха и репетитором — по 5%, промоутером и грузчиком — по 4%.

Остальные 85% опрошенных заявили, что брать подработку не планируют.

Около трети подрабатывающих будут работать, чтобы накопить деньги (27%), быстрее закрыть кредиты и отдать долги (29%). Также среди причин респонденты называли небольшую зарплату на основном месте работы (20%), желание отложить деньги в финансовую подушку (14%) и нежелание сидеть дома (6%). Еще 4% опрошенных заявили, подработка — это хобби.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани 22% опрошенных родителей сообщили, что их ребенок планирует заняться подработкой в летние каникулы. Чаще всего подростки хотят заработать деньги как курьеры, промоутеры, работники кухни, официанты или помощники вожатого.

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Маргарита Головатенко