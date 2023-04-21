Президент России поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Он отметил ценность вклада мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога.



— Этот особо почитаемый мусульманами всего мира праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, несет высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию. С удовлетворением отмечу, что последователи ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодежь, — сказано в тексте послания, которое приводит Духовное собрание мусульман России (ДСМР).

Путин отметил, что жизнь мусульманской уммы наполнена добрыми делами и начинаниями. Также он добавил, что в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку.

Глава государства пожелал здоровья, успехов и всего наилучшего мусульманам России.

Раис Татарстана поздравил жителей республики с праздником Ураза-байрам и с окончанием поста. Он отметил, что представители мусульманской уммы вносят значительный вклад в дело укрепления нравственных устоев общества, межнационального и межрелигиозного мира и согласия, а еще занимаются социальной благотворительностью и духовно-просветительской деятельностью.

Как отмечают праздник разговения в казанской мечети «Каусар» — в видеорепортаже «Реального времени». Телеканал «Татарстан — Новый век» провел прямую трансляцию с первой праздничной молитвы из Галеевской мечети в Казани.

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Маргарита Головатенко