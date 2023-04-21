Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Ураза-байрам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана поздравил жителей республики с праздником Ураза-байрам и с окончанием поста, сообщает пресс-служба главы РТ.



Он отметил, что представители мусульманской уммы вносят значительный вклад в дело укрепления нравственных устоев общества, межнационального и межрелигиозного мира и согласия, а еще занимаются социальной благотворительностью и духовно-просветительской деятельностью.

— В тяжелое для страны время особенно важно оставаться верными традиционным идеалам и ценностям, источником которых для мусульман является Благородный Коран. Укрепляя в людях веру, нравственность, ответственность за свою семью, мы создаем будущее нашей страны. Особое звучание это приобретает в Год национальных культур и традиций, объявленный в Татарстане, — подчеркнул Минниханов.

Он выразил уверенность, что многочисленные начинания и проекты юбилейного года — 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией — получат достойное продолжение и развитие.

Сегодня мусульмане Казани отмечают один из главных религиозных праздников — Ураза-байрам, посвященный завершению поста (уразы) в священный месяц Рамадан. Традиционно верующие на Уразу-байрам собираются на праздничную молитву в мечетях. Как отмечают праздник разговения в казанской мечети «Каусар» — в видеорепортаже «Реального времени».



Телеканал «Татарстан — Новый век» провел прямую трансляцию с первой праздничной молитвы из Галеевской мечети в Казани.



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Маргарита Головатенко