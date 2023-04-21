Казань вошла в топ-5 городов России, где бронируют отели на майские праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань вошла в топ-10 городов России, где туристы собираются отдыхать на майские праздники. Так, в среднем путешественники бронируют по три ночи. В целом у самостоятельных авиапутешественников 85,7% спроса приходится на билеты по России, и только 14,3% — за рубеж, такое исследование провел сервис Туту.

Казань заняла 4-е место со средним чеком за ночь в сумме 5 137 рублей. Для сравнения, в Сочи, у расположившихся на 3-м месте, ценник составляет 3 721 рубль.

На 1-м месте в рейтинге расположился Санкт-Петербург — там за ночь туристы готовы отдать 4 608 рублей. На 2-м месте Москва (3 605 рублей), замыкает топ-5 Калининград (5 757 рублей). Отметим, что дороже всего ночь обойдется в Нижнем Новгороде (5 791 рубль), который занял в рейтинге 7-е место.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Средний чек при бронировании по России — 4 112 рублей за ночь.

Стоит отметить, что топ направлений по России у путешественников остался практически тот же: лидирует направление Москва — Сочи, Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Минеральные Воды.

Новинкой в рейтинге стало направление Санкт-Петербург — Казань, которое поднялось в рейтинге с 15-й на 9-ю позицию.

Фото: скриншот исследования

Из других стран наиболее востребованы отели в Беларуси, Армении, Турции, Узбекистане, Казахстане. Средний чек за перелет в страны ближнего зарубежья находится на уровне 29 692 рублей туда-обратно. А вот средний чек в страны дальнего зарубежья сократился на 11% и составил 56 673 рубля в обе стороны.

За билеты в Европу платят в среднем 81 912 рублей туда-обратно, прирост составил 25%.



К майским праздникам в России традиционно подорожали авиаперелеты, тем не менее Казань по-прежнему лидирует в списке популярных направлений для внутреннего туризма. Сами татарстанцы, как и в предыдущие годы, готовы вырваться в эти дни на отдых за пределы республики, но выбор вариантов резко сузился, а стоимость зарубежных туров значительно выросла. О том, как изменились предпочтения жителей Татарстана на майский отдых, — в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова