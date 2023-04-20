Как пройдет Ураза-байрам в Татарстане — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Праздничный намаз в Ураза-байрам в Татарстане традиционно пройдет в Галеевской мечети, его посетит руководство республики. Все уже готово к празднику, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

21 апреля с 6:30 утра здесь начнут читать аят и Коран, в 7:00 гает-вагаз. Праздничный намаз начнется в 7:30. Прямую трансляцию богослужения будут вести телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета».

В селах республики праздничный намаз пройдет через полчаса после восхода солнца. Для многих Ураза-байрам — повод для сплочения. В праздник принято поздравлять друг друга с окончанием священного месяца, ходить в гости и проводить время вместе. В мечетях Татарстана будут проводить праздничные программы для всей семьи.

Напомним, первый день Священного месяца Рамадан наступил 23 марта. Пост в этом году продлился 29 дней, а 21 апреля верующие отпразднуют Ураза-байрам. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко