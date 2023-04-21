Казанец ударил школьницу в подъезде дома

В Казани мужчина в нетрезвом состоянии ударил в подъезде школьницу за то, что та не придержала ему дверь в подъезд. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Кадры с камер видеонаблюдения появились в социальных сетях. Позже появилась запись разговора с родственницей девочки. Полицейские на заявление среагировали быстро.

— В отношении него составлен административный материал по статье 6.1.1 Кодекса об административно-правовых нарушениях Российской Федерации — «Побои», — ответили на запрос журналистов в МВД России по Казани.

В качестве наказания правонарушителю выписали штраф и сутки ареста. Однако жители дома считают такую меру слишком мягкой. По их словам, мужчина регулярно нарушает их покой: крадет личные вещи и шумит.

После разговора с полицейскими гражданин записал видеообращение с извинениями перед жителями дома. Люди надеются, что наказание приведет соседа на путь исправления.

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Елизавета Пуншева