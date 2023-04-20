В Татарстане утвердили размер среднемесячной зарплаты строителей первого разряда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, за 2022 год. Он составил 28 751,9 рубля.

Средний размер заплаты строителей первого разряда властями Татарстана утвержден в целях определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капремонта или сноса объектов капитального строительства и работ по сохранению объектов кулутурного наследия народов России. За 2021 год он также составлял 28 751,9 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, замглавы Минстроя Татарстана Ильнур Нурмухаметов рассказывал, что в республике численность работников в сфере строительства сократилась на 6%. При этом средние зарплаты выросли на 30%, до 48,6 тысячи рублей.

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Татьяна Демина