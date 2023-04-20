«Экологическая карта» Минэкологии Татарстана стала призером национальной премии «Умный город»

Геоинформационная система «Экологическая карта Республики Татарстан» стала призером национальной премии «Умный город». Проект занял 3-е место в номинации «Экология».

Система была создана в 2013 году. Она состоит из нескольких подсистем, которые помогают мониторить водные объекты, состояние атмосферного воздуха, места несанкционированного размещения отходов, отслеживать соблюдение лицензии недропользователями, выявлять незаконные карьеры. Кроме того, в системе есть подразделы с перечнем природоохранных мероприятий, водоохранных зон, затонувших судов и так далее.

В 2018 году было разработано специальное мобильное приложение. Оно позволяет оперативно фиксировать нарушения природоохранного законодательства и составлять материалы (акты, протоколы, постановления) на месте выявления правонарушений.

Фото: eco.tatarstan.ru

Премия «Умный город» была учреждена 5 лет назад с целью выдвижения и продвижения лучших практик в области цифровизации городского хозяйства. Главная задача премии — выявить цифровые проекты, которые создают комфортную городскую среду и тиражировать успешные российские практики в других регионах.

В 2020 году «Реальное время» писало о ликвидации 96% свалок в Татарстане, занесенных в «Экологическую карту». В систему попали данные 1 287 свалок.

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Айрат Назипов