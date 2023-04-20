«Известия»: в российских автосалонах почти закончились иномарки массового сегмента

В российских автосалонах практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей. Такие сведения опубликованы в материале «Известий».

Уточняется, что на всю страну осталось лишь 313 автомобилей наиболее популярных и доступных моделей среднего ценового сегмента. Больше всего среди них Skoda Rapid — 127 и Volkswagen Polo — 93. Чуть меньше Citroen C4 — 48 и Kia Rio — 45.

— Если говорить о реальных запасах, то счет пошел не на тысячи и не на сотни, а на десятки. Некоторых марок, например Renault, не осталось совсем. На сайтах же вместе с автомобилями в наличии указываются и автомобили под заказ, которые еще надо ввезти в страну, — рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Массово ввозить эти машины по параллельному импорту в Россию невыгодно, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его мнению, на конечной стоимости сказываются расходы на логистику и таможенное оформление. В итоге эти модели уже не попадают в разряд доступных массовому покупателю. Поэтому они не интересны импортерам с экономической точки зрения, добавил собеседник.

11 марта исследование сервиса «Авито Авто» показало, что в период с января по февраль в Татарстане, по сравнению с 2022 годом, на 58% вырос спрос на новые автомобили китайских брендов. Аналитики выяснили, что за этот период татарстанцы приобретали машины из КНР с пробегом на 31% чаще.

25 февраля стало известно, что за первый месяц нынешнего года россияне потратили 347 миллиардов рублей на покупку подержанных автомобилей. Отмечалось, что за январь было куплено 61,1 тысячи подержанных автомобилей — это на 7% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года (337,6 тысячи).

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Айрат Назипов