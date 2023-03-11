В начале года среди жителей Татарстана вырос спрос на автомобили китайских производителей

За январь — февраль 2023-го в Татарстане, по сравнению с прошлым годом, на 58% вырос спрос на новые автомобили китайских брендов. Машины из Китая с пробегом татарстанцы приобретали на 31% чаще. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Авито Авто».

Наибольшим спросом у покупателей рынка новых автомобилей в Татарстане пользовалась Cherry Tiggo 7 Pro — на долю модели пришлось 14,9% от общего спроса на новые авто китайских производителей, представленных в регионе. На втором месте Geely Coolray — 12,9%. Замыкает топ-3 Haval Jolion — 10,9% в структуре спроса.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Что касается китайских моделей, представленных на рынке авто с пробегом, то здесь фаворитом по востребованности является Geely Emgrand EC7 — на долю модели пришлось 8% спроса. Кроме того, в топ-3 китайских моделей, представленных на авторынке с пробегом в Татарстане, вошли Lifan Solano (доля в структуре спроса в регионе — 7,2%) и Lifan X60 (6%).



В конце января 2022 года стало известно, что Татарстан вошел в топ-10 регионов с наибольшими показателями продаж китайских автомобилей. Так, отмечалось, что по итогам 2021 года в республике приобрели 2 891 китайский автомобиль с пробегом — этот показатель на 14% превысил значения, представленные в 2020 году.

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Антон Гаврилов