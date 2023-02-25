В январе 2023 года россияне потратили 347 миллиардов рублей на автомобили с пробегом

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В первый месяц текущего года жители России потратили на покупку подержанных автомобилей 347 млрд рублей, что на 29% больше, чем в январе 2022 года (268,7 млрд рублей). Об этом сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на соответствующее исследование. При этом за январь было куплено 361,1 тыс. подержанных автомобилей, что на 7% больше, чем в январе 2022 года (337,6 тысячи).



Доля автомобилей с более ранним годом выпуска увеличивает финансовые возможности вторичного рынка. Так, в январе на автомобили «возрастом» до 10 лет было потрачено в общей сложности 225 млрд рублей, что составляет 65% от общего объема. Это по сравнению с 63% годом ранее (январь 2022 года).

Фото: realnoevremya.ru

Из них 111,4 млрд рублей было потрачено на автомобили до пяти лет и 113,6 млрд рублей — на автомобили от пяти до девяти лет; на автомобили, выпущенные более 10 лет назад, россияне потратили в январе 122,4 млрд рублей, или 35% от общего объема. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 37%.

Напомним, по итогам 2022 года в Татарстане в рейтинге наиболее востребованных брендов внедорожников и кроссоверов первое место заняла Lada с долей продаж в данном сегменте в 10,7%. В прошлом году автомобиль можно было купить в среднем за 450 тысяч рублей.

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Елизавета Пуншева