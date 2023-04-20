КОС внедряет российские IT-решения в области усовершенствованного управления технологическими процессами

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

«Казаньоргсинтез» продолжает программу цифровизации на производстве. На этот раз изменения коснулись усовершенствованного управления технологическими процессами. Специалисты предприятия начнут внедрять системы усовершенствованного управления и алгоритмы модульной процедурной автоматизации на базе российского программного обеспечения. Доработка происходит совместно с российскими компаниями под текущие требования СИБУРа, позволяя заменить продукты ушедших с рынка зарубежных вендоров — Yokogawa и Honeywell.

Начиная с 2024 года от внедрения цифровых решений в области усовершенствованного управления на «Казаньоргсинтезе» ожидается получать порядка 100 миллионов рублей в год. Экономический эффект будет обеспечен за счет снижения потребления энергоресурсов технологической цепочки получения поликарбоната не менее чем на 1% и увеличения выхода по ряду нефтехимических продуктов.

СУУТП представляет собой программно-аппаратный комплекс, который помогает управлять технологическим процессом производства. На основе прогнозирующих моделей процесса и алгоритмов оптимизации система работает в соответствии с заданным приоритетом — например, обеспечивает выпуск продукта с более высоким качеством или в максимальном объеме. Ее можно сравнить с автопилотом, управляющим установкой. Система МПА — это программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать циклические последовательные процессы. Применение систем автоматизации позволит управлять технологическим процессом более эффективно: максимизировать производительность без снижения качества, снизить потребление сырья, минимизировать энергозатраты, сократить выход некондиционной продукции, а также снизить нагрузку на оператора.

Как отмечают на «Казаньоргсинтезе», уход с российского рынка зарубежных компаний-вендоров, занимающихся усовершенствованным управлением технологического процесса, дал стимул развитию отечественных разработок в этой области.

— Наша миссия — внедрить системы, которые повысят операционную эффективность производств «Казаньоргсинтеза». Все наши инициативы основаны на использовании лучших мировых практик, а также наработанного опыта с прошлых проектов. В настоящее время российские разработчики проявляют активность в части создания и внедрения новых цифровых решений для предприятий и компаний, в особенности СУУТП и МПА. Для внедрения СУУТП и МПА была собрана команда из бывших сотрудников компании Yokogawa, имеющих богатый опыт во внедрениях подобных систем. Верим, что государственные органы и поставщики услуг будут продолжать поддерживать и развивать данное направление, позволяя получать качественные технологические решения для бизнеса, — говорит Илья Булуев, руководитель проекта внедрения СУУТП и МПА на «Казаньоргсинтезе».

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