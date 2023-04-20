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В Казани утвердили состав антитеррористической комиссии

10:46, 20.04.2023
В Казани утвердили состав антитеррористической комиссии
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Мэр Казани Ильсур Метшин обновил состав антитеррористической комиссии города. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике мэрии города.

В состав антитеррористической комиссии вошли:

  • Ильсур Метшин — председатель комиссии, мэр Казани;
  • Рустем Гафаров — первый заместитель председателя комиссии, руководитель исполкома Казани;
  • Павел Береснев — заместитель председателя комиссии, заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности России по Татарстану (по согласованию);
  • Фанис Нурмухаметов — заместитель председателя комиссии, глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполкома Казани, руководитель рабочей группы антитеррористической комиссии в Казани по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам исполкома Казани;
  • Альберт Салихов — заместитель председателя комиссии, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов исполнительного комитета Казани, руководитель рабочей группы антитеррористической комиссии в Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам исполкома Казани;
  • Сергей Миронов — заместитель председателя комиссии, глава администрации Кировского и Московского районов исполкома Казани, руководитель рабочей группы антитеррористической комиссии в Казани по Кировскому и Московскому районам исполкома Казани;
  • Роман Фатхутдинов — заместитель председателя комиссии, глава администрации Советского района исполкома Казани, руководитель рабочей группы антитеррористической комиссии в Казани по Советскому району исполкома Казани;
  • Рустем Шакуров — секретарь комиссии, заместитель начальника отдела координации программ в сфере профилактики правонарушений аппарата исполкома Казани;
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Члены комиссии:

  • Булат Алеев — руководитель аппарата исполкома Казани;
  • Искандер Гиниятуллин — заместитель руководителя исполкома Казани;
  • Игорь Куляжев — заместитель руководителя исполкома Казани;
  • Гузель Сагитова — заместитель руководителя исполкома Казани, руководитель межведомственной рабочей группы по профилактике терроризма и экстремизма при антитеррористической комиссии в Казани;
  • Ильдар Шакиров — заместитель руководителя исполкома Казани;
  • Радик Шафигуллин — заместитель руководителя исполкома Казани;
  • Владимир Казанцев — начальник Информационно-аналитического управления аппарата Казанской городской Думы (по согласованию);
  • Надир Закиров — начальник Управления МВД России по Казани (по согласованию);
  • Станислав Богомолов — начальник Казанского линейного управления МВД России на транспорте (по согласованию);
  • Рамиль Билалов — руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Татарстану (по согласованию);
  • Радик Емекеев — начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Казани Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Татарстану (по согласованию);
  • Александр Тимохин — начальник Управления вневедомственной охраны по Казани — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Татарстану» (по согласованию);
  • Рустям Исмагилов — заместитель начальника отдела надзора по гигиене труда, радиационной гигиене и на транспорте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Татарстану (по согласованию);
  • Владимир Жаворонков — начальник Управления здравоохранения по Казани Министерства здравоохранения Татарстана (по согласованию);
  • Андрей Шулепов — начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по Казани (по согласованию).

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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