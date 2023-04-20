В Казани выставили на аукцион права на размещение четырех нестационарных торговых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Комитет потребительского рынка Казани проведет электронные аукционы по продаже прав на размещение четырех нестационарных торговых объектов. Торги запланированы на 24 мая.

Первый лот — нестационарный объект, предназначенный для продажи цветов, площадью 20 кв. метров по ул. Комиссара Габишева, вблизи дома №4. Начальная цена — 86 880 рублей. Предоставить объект готовы на 5 лет.

В рамках второго электронного аукциона планируется реализовать три нестационарных объекта. Два из них с продовольственным профилем площадью 30 и 60 «квадратов» расположены по ул. Гагарина, вблизи дома №26 и по ул. Центральной, вблизи дома №1 (Краснооктябрьский). Начальная цена — 133,2 тысячи и 266,4 тысячи рублей соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Четвертый объект, права на который продает Комитет потребительского рынка Казана, находится по ул. Аделя Кутуя, вблизи дома №7. Он предназначен для организации точки общепита. Начальная цена — 123 480 рублей.

В конце марта исполком Казани утвердил новую схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов в общественных пространствах, переданных Дирекции парков и скверов города на праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. В списке 29 территорий, в том числе открытый в прошлом году сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана.



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Татьяна Демина