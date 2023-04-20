В Казани выставили на аукцион права на размещение четырех нестационарных торговых объектов
Комитет потребительского рынка Казани проведет электронные аукционы по продаже прав на размещение четырех нестационарных торговых объектов. Торги запланированы на 24 мая.
Первый лот — нестационарный объект, предназначенный для продажи цветов, площадью 20 кв. метров по ул. Комиссара Габишева, вблизи дома №4. Начальная цена — 86 880 рублей. Предоставить объект готовы на 5 лет.
В рамках второго электронного аукциона планируется реализовать три нестационарных объекта. Два из них с продовольственным профилем площадью 30 и 60 «квадратов» расположены по ул. Гагарина, вблизи дома №26 и по ул. Центральной, вблизи дома №1 (Краснооктябрьский). Начальная цена — 133,2 тысячи и 266,4 тысячи рублей соответственно.
Четвертый объект, права на который продает Комитет потребительского рынка Казана, находится по ул. Аделя Кутуя, вблизи дома №7. Он предназначен для организации точки общепита. Начальная цена — 123 480 рублей.
В конце марта исполком Казани утвердил новую схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов в общественных пространствах, переданных Дирекции парков и скверов города на праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. В списке 29 территорий, в том числе открытый в прошлом году сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана.
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