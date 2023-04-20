Следователи наложили арест на имущество сельского предприятия из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане у сельскохозяйственного производственного кооператива «Ватан» изъяли имущество на сумму свыше 15 млн рублей. Как считают следователи, СХПК помогал казанскому ООО «АЗЛ» уходить от налогов. Эти деньги пойдут на последующее возмещение ущерба.

Уголовное дело в отношении руководства ООО «АЗЛ» возбудили в октябре прошлого года. Речь идет об обвинении по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору»).

— Руководство коммерческого предприятия подозревается в том, что в 2016—2019 годах представили в налоговую инспекцию декларации, в которых в том числе указали фиктивные сведения по сделкам с семью «техническими» контрагентами, в результате чего уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций в размере свыше 56 млн рублей, — напомнил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Фото: realnoevremya.ru

Уголовное дело возбудили по материалам, предоставленным Управлением ФНС по Татарстану. На данный момент следователи продолжают расследование.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов