Александру Бастрыкину доложат о необеспечении медицинскими изделиями детей в Татарстане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту необеспечения медицинскими изделиями детей в РТ.



В СМИ появилась информация, что в республике дети, страдающие неизлечимым заболеванием — пороком развития позвоночника, остались без жизненно важных медицинских изделий. Родителям приходится покупать все за свой счет уже второй год.

По данному факту в следственном управлении СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото: sledcom.ru

Отметим, что к настоящему времени республиканский фонд социального страхования уже заключил договор на поставку необходимых медицинских изделий для нуждающихся в них жителей республики.

В конце марта Бастрыкин поручил Липскому представить доклад о проводимом комплексе следственных действий по уголовному делу о травмировании ребенка в Молодежном центре «Волга» в Лаишево.

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Илина Хакимова