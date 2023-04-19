Зинэтула Билялетдинов: «Игра не сложилась изначально»

Фото: ХК "Ак Барс"

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал вторую игру против ЦСКА (0:3) в финальной серии Кубка Гагарина (счет в серии 1-1). Он отметил, что игра не сложилась изначально, а соперник играл достаточно хорошо.



На вопросы о настрое и мотивации игроков тренер отметил, что у игроков с этим нет проблем:

— Команда готовилась, ребята хотели, просто что-то не получилось. У нас есть денек разобраться и подготовиться к следующему матчу.

Билялетдинов отметил, что «Ак Барс» начинает игру достаточно медленно, и поэтому не всегда может добиться желаемого результата.

— Мы все время говорим об этом, хотим разобраться, но пока еще тормозим. Подвижки есть, ребята стараются, какие-то вещи поправим, все будет лучше.

Главный тренер обозначил моменты, над которыми команде предстоит поработать: это в том числе передачи и пасы. Не получилось в этой игре и реализовать возможность «5 на 3». Билялетдинов не считает эту игру «худшей» у своей команды:

— Я изначально сказал, что ЦСКА — хорошая команда. Я не считаю нашу команду плохой, просто к тому, что там хорошие игроки, которые заставляют нас ошибаться, а мы заставляем их ошибаться. Кто меньше совершит ошибок, тот и выиграет, — приводит слова наставника «Ак Барса» корреспондент «Реального времени».

«Ак Барс» уступил «ЦСКА» во втором матче финала Кубка Гагарина, счет игры 0:3, счет серии — 1-1. Следующая встреча состоится 21 апреля в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.

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Маргарита Головатенко