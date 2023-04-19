США выделили Киеву новый пакет военной помощи на $325 млн

США решили выделить Украине новый пакет военной помощи объемом $325 млн, сообщает RT со ссылкой на сайт Белого дома.



— Распорядиться о выделении до $325 млн на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное обучение для оказания помощи Украине, — говорится в сообщении.

Издание со ссылкой на Минобороны США сообщает, с начала российской военной операции на Украине Вашингтон направил Киеву военную помощь на $35,4 млрд.

Фото: pixabay.com

Только в начале апреля Пентагон объявлял о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд. Американские власти планировали передать киевскому режиму артиллерийские снаряды, средства борьбы с беспилотниками, радары ПВО, гранатометы, порядка 3,6 тысячи единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов.

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Маргарита Головатенко