В Казани на конец марта зарегистрировали 2,8 тысячи безработных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По состоянию на конец марта в Казани зарегистрировали 2,8 тысячи безработных, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.



По Татарстану зарегистрировали порядка 6 тысяч безработных. По словам Зариповой, каждому безработному могут предложить до 5—6 рабочих мест.

— Такой низкий уровень безработицы не повод успокаиваться. Это прежде всего повод для того, чтобы найти и решить проблемы работодателей, обеспечить их кадрами, провести переподготовку и переобучение соискателей, — сказала она.

Татарстан оказался на 42-м месте в рейтинге регионов России по динамике рынка труда. В целом в России в 2022 году работа была более чем у 72 миллионов человек. Это на 0,4%, или на 260 тысяч человек, больше, чем в 2021 году.



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Маргарита Головатенко