Татарстан занял 42-е место в рейтинге регионов России по динамике рынка труда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан оказался на 42-м месте в рейтинге регионов России по динамике рынка труда, составленном экспертами «РИА Рейтинг». Согласно исследованию, в 2022 году в 45 регионах России число занятых увеличилось, а в 40 — сократилось.

В 2022 году в Татарстане число работающих достигло 1,98 млн человек. В процентном отношении прогресс по росту занятости в прошлом году составил +0,2%. Число трудоустроенных в регионе выросло на 3,7 тысячи человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Лидерами по темпу роста числа занятых среди российских регионов в 2022 году стали Севастополь (+14,6%), Тыва (+8,5%) и Ингушетия (+8,1%). Самые большие отрицательные показатели — в Пензенской (-4,7%) и Мурманской (-3,2%) областях.

В целом в России в 2022 году работа была более чем у 72 миллионов человек. Это на 0,4%, или на 260 тысяч человек, больше, чем в 2021 году.

Если на конец 2021 года уровень безработицы в целом по России составлял 4,3% (по методике Международной организации труда), то в конце прошлого года он опустился до рекордно низкого значения в 3,7%.

В феврале 2023 года безработица в России снизилась до 3,5% с зафиксированных в январе 3,6%, второй раз за год обновив исторический минимум. В Татарстане она составила 0,36% — это 7 259 безработных.



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Илина Хакимова