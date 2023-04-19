Житель Казани лишился BMW за 69 нарушений ПДД

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Житель Казани, регулярно нарушавший Правила дорожного движения, накопил 69 штрафов на сумму 42 тысячи рублей, в результате чего лишился своего BMW GT.



Сотрудники ГИБДД выявили автомобиль среди потока машин на Оренбургском тракте. Когда проверяли документы, обнаружили крупный долг. Информацию передали судебным приставам в отделение по взысканию административных штрафов Казани. Приставы прибыли на место, наложили на машину арест и поместили на спецстоянку.

Теперь, кроме основной задолженности, владельцу придется выплатить исполнительский сбор в размере 62 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По данным на 17 апреля, в Татарстане с начала текущего года с должников по штрафам ГИБДД взыскали 122 миллиона рублей. На исполнении у приставов в республике находятся 293,9 тыс. исполнительных производств на общую сумму 227 миллионов рублей.

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Маргарита Головатенко