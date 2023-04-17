С начала года в Татарстане с должников по штрафам ГИБДД взыскали 122 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане с начала текущего года с должников по штрафам ГИБДД взыскали 122 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП РФ по республике.



На исполнении у приставов в республике находятся 293,9 тыс. исполнительных производств на общую сумму 227 миллионов рублей.

С начала года вынесено 150,7 тыс. постановлений о запрете на регистрационные действия автомобилей и иного имущества должников. С января из-за долгов изъяли машины у 103 водителей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В начале апреля сообщалось, что у жителей Татарстана из-за неоплаты штрафов за нарушения ПДД арестовали иномарки BMW X-DRIVE и KIA Optima. Житель Альметьевского района — владелец BMW — накопил штрафов на сумму более 10 тысяч рублей, а житель Лаишевского района — владелец KIA — более 30 тысяч.

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Маргарита Головатенко