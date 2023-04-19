Heineken нашел покупателя для бизнеса в России
Голландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя для бизнеса в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежеквартальный отчет компании.
По данным агентства, концерн ожидает одобрения со стороны российских властей. При этом информация о покупателе не раскрывается.
— Мы продолжаем продвигаться вперед в вопросе передачи права собственности на наш бизнес в России, и в соответствии с местными нормативными требованиями в органы власти Российской Федерации подана заявка на одобрение. Это все, что мы можем сказать до завершения процесса [одобрения], — отметили в компании.
В марте 2022 года сообщалось, что международная пивоваренная компания Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России в связи с ситуацией на Украине. Однако после этого компания запустила в стране ряд новых продуктов.
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