Heineken нашел покупателя для бизнеса в России

Голландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя для бизнеса в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежеквартальный отчет компании.

По данным агентства, концерн ожидает одобрения со стороны российских властей. При этом информация о покупателе не раскрывается.

— Мы продолжаем продвигаться вперед в вопросе передачи права собственности на наш бизнес в России, и в соответствии с местными нормативными требованиями в органы власти Российской Федерации подана заявка на одобрение. Это все, что мы можем сказать до завершения процесса [одобрения], — отметили в компании.

В марте 2022 года сообщалось, что международная пивоваренная компания Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России в связи с ситуацией на Украине. Однако после этого компания запустила в стране ряд новых продуктов.



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Елизавета Пуншева