Татарстанцы стали чаще совершать цифровые звонки

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

В период с января по февраль татарстанцы на 60% чаще звонили в сети 4G. Голосовой трафик VoLTE (Voice over LTE), по сравнению с 2022 годом, вырос на 70%. Об этом говорится в результатах исследования «МегаФона».

Аналитики отмечают, что татарстанцы ежемесячно в сети LTE проговаривают более 100 миллионов минут. По итогам февраля, на сервис пришлось 58% от всего голосового трафика в сети «МегаФона». Отмечается, что горожане стали чаще использовать цифровые звонки по причине появления большого количества смартфонов, которые поддерживают опцию совершения такого вида звонков.

Исследование показало, что на сегодняшний день 87% смартфонов татарстанцев поддерживают функцию VoLTE.

Фото: пресс-служба «МегаФона»

2 февраля в результате исследования сервиса «МегаФон» стало известно, что в январе татарстанцы, живущие в небольших населенных пунктах республики, пользовались мессенджерами для связи в 1,5 раза чаще по сравнению с 2022 годом. Также отмечалось, что в целом интернет-трафик сельчан в сервисах для обмена сообщениями вырос в 2,5 раза.



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Антон Гаврилов