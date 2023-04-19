В Казани при поддержке СИБУРа пройдет субботник в формате квест-соревнований «Чистые игры»

Фото: пресс-служба КОСа

В Казани 22 апреля на территории Березовой рощи вблизи Фермерского шоссе пройдет городской субботник. Мероприятие организовано мэрией Казани совместно с компанией СИБУР.

Субботник пройдет в формате квест-соревнований «Чистые игры». В нем могут принять участие волонтеры и неравнодушные к проблемам экологии жители города. На мероприятии можно будет не только очистить территорию в веселом квесте, но и поучаствовать в дополнительных экоактивностях. А также посмотреть выступления артистов, насладиться диджей-сетом и настоящей полевой кухней. Команды-победители, набравшие наибольшее количество баллов, получат ценные призы от организаторов.

Такие соревнования — эффективный способ облагородить территорию, сплотить людей вокруг хорошего дела и приобщить их к решению местных и глобальных экологических проблем. Они отличаются от обычных субботников игровой формой, использованием мобильных технологий и атмосферой праздника, что дает совершенно другой взгляд на уборку мусора. Таким образом информация о проблемах экологии подается в легкой и доступной форме, отмечают организаторы мероприятия.

Для удобства участников будет организован трансфер от Казанского цирка. График отправления автобусов: 8.00; 8.10; 8.20; 8.30.

Чтобы принять участие в квест-игре, необходимо собрать свою команду от одного до четырех человек и зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/c4DvptGDCLKQjftn9

Проект «Чистые игры» — командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В рамках одной игры собирается от 2 до 5 тонн мусора. В ходе игры участники используют мобильное приложение — как Pokemon Go, только с мусором.

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