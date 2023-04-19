Новости бизнеса

10:29 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Акции «Татфлота» внесли в прогнозный план приватизации госимущества Татарстана на 2023 год

14:06, 19.04.2023
Акции «Татфлота» внесли в прогнозный план приватизации госимущества Татарстана на 2023 год
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кабмин Татарстана внес акционерное общество «Татфлот» в прогнозный план приватизации государственного имущества республики на 2023 год. Постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Согласно документу, Татарстану принадлежит 25% в уставном капитале «Татфлота» + одна акция, или 3 711 акций, которые намерены приватизировать. «Золотая акция» у республики отсутствует.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним прогнозный план приватизации государственного имущества Татарстана на 2023 год утвержден в ноябре прошлого года. В первоначальной редакции в списке было шесть компаний. В их числе:

  • «Нижнекамскресурсы» — 6 368 акций;
  • «Бугульминский элеватор» — 94 473 акции;
  • «Елабужское хлебоприемное предприятие» — 2 566 акций;
  • «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер» — 437 167 892 акции;
  • «Детская стоматологическая поликлиника №9» в Казани — 37 090 000 акций;
  • «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго» — 606 479 акций.

Основная цель приватизации государственного имущества Татарстана на 2023 год — обеспечение максимальной эффективности управления госимуществом республики и его доходности. В число приоритетных задач входит привлечение инвестиций в производственно-инновационные структуры, оптимизация состава и структуры госимущества, формирование доходов регионального бюджета.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
БизнесТранспортУслугиОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок