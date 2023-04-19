Акции «Татфлота» внесли в прогнозный план приватизации госимущества Татарстана на 2023 год
Кабмин Татарстана внес акционерное общество «Татфлот» в прогнозный план приватизации государственного имущества республики на 2023 год. Постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
Согласно документу, Татарстану принадлежит 25% в уставном капитале «Татфлота» + одна акция, или 3 711 акций, которые намерены приватизировать. «Золотая акция» у республики отсутствует.
Напомним прогнозный план приватизации государственного имущества Татарстана на 2023 год утвержден в ноябре прошлого года. В первоначальной редакции в списке было шесть компаний. В их числе:
- «Нижнекамскресурсы» — 6 368 акций;
- «Бугульминский элеватор» — 94 473 акции;
- «Елабужское хлебоприемное предприятие» — 2 566 акций;
- «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер» — 437 167 892 акции;
- «Детская стоматологическая поликлиника №9» в Казани — 37 090 000 акций;
- «Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго» — 606 479 акций.
Основная цель приватизации государственного имущества Татарстана на 2023 год — обеспечение максимальной эффективности управления госимуществом республики и его доходности. В число приоритетных задач входит привлечение инвестиций в производственно-инновационные структуры, оптимизация состава и структуры госимущества, формирование доходов регионального бюджета.
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