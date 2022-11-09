Власти Татарстана утвердили план приватизации госимущества на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил прогнозный план приватизации государственного имущества республики на 2023 год. Контроль за исполнением постановления возложили на Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

В списке акционерных обществ, акции которых планируется приватизировать в следующем году, шесть компаний. В их числе:

«Нижнекамскресурсы» — 6 368 акций;

«Бугульминский элеватор» — 94 473 акции;

«Елабужское хлебоприемное предприятие» — 2 566 акций;

«Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер» — 437 167 892 акции;

«Детская стоматологическая поликлиника №9» в Казани — 37 090 000 акций;

«Республиканское производственное объединение «Таткоммунэнерго» — 606 479 акций.

Основная цель приватизации государственного имущества Татарстана на 2023 год — обеспечение максимальной эффективности управления госимуществом республики и его доходности. В число приоритетных задач входит привлечение инвестиций в производственно-инновационные структуры, оптимизация состав и структуры госимущества, формирование доходов регионального бюджета.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В документе указано, что госимущество, включенное в прогнозный план на 2023 год, приватизация которого до окончания финансового года не будет осуществлена, подлежит приватизации в очередном финансовом году.

В марте 2022-го кабмин Татарстана утвердил порядок проведения инвентаризации недвижимого имущества, находящегося в собственности республики, и его вовлечения в хозяйственный оборот. Основная цель — повышение эффективности его использования и увеличение доходов бюджетов соответствующих уровней путем организации достоверного учета объектов.



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Татьяна Демина