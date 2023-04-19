Рустам Минниханов осмотрел ход строительства трассы М-7

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел ход строительства трассы М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов. Он сделал остановку у моста через Каму, сообщает его пресс-служба.

Мост протяженностью 1,3 км строят на первом этапе обхода городов. Специалисты возводят 20 опор из 22, предусмотренных проектом. В работе все 15 опор эстакадной части. На опорах полностью завершены работы по устройству ростверков.

Технически сложным на объекте является возведение массивных русловых опор моста индивидуальной конструкции, состоящих из двух стоек. Высота опор в русловой части моста от низа ростверка до верха оголовка составит от 37,8 до 46,2 метра.

Фото: tatarstan.ru

На объекте завершено устройство временного технологического моста длиной 234,7 метра, который обеспечивает доступ к точкам строительства основного моста через Каму.

В октябре сообщалось, что правительство России выделит более 4 млрд рублей на строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, входящего в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург. Дополнительные средства направят и на объекты строительства и реконструкции ряда участков трассы М-7 в Татарстане, Чувашии и Башкортостане.



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Айрат Назипов