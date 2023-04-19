В Минобрнауки России переработают перечни специальностей высшего образования

Перечни специальностей высшего образования будут переработаны в ближайшее время. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

— Сейчас очевидно, что перечень образовательных программ базового и специализированного высшего образования, они будут переработаны нами вместе с вами в самое ближайшее время и с рынком труда, — приводит его высказывания на расширенном заседании Российского союза ректоров в МГУ «РИА Новости».

Фальков напомнил, что действующий перечень специальностей действует еще с 2012 года. По словам министра, он «нуждается в переосмыслении».

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, Владимир Путин, оглашая 21 февраля послание Федеральному собранию, предложил вернуться к базовой системе подготовки специалистов в вузах, синтезировав лучшее из опыта СССР и последних десятилетий. При этом он обратил внимание, что переход необходимо сделать плавным. Также он призвал перейти к традиционной модели подготовки специалистов сроком пять-шесть лет.



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Айрат Назипов