Федеральный Сабантуй в 2024 году пройдет в Марий Эл

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Марий Эл примет XXIV Федеральный Сабантуй в 2024 году. В республике уже прошло первое заседание организационного комитета по проведению праздника.

В заседании приняли участие глава Марий Эл Юрий Зайцев, заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев, члены правительства Марий Эл и Татарстана, а также представители исполкома Всемирного конгресса татар и общественных организаций.

Стороны обсудили широкий круг организационных вопросов. Василь Шайхразиев отметил хорошо проработанный план предстоящего праздника. Он подчеркнул, что востребованность праздника по всей стране очень высокая, независимо от количества проживающих татар на территориях регионов.

Фото: mari-el.gov.ru

Праздник планируется провести в течение двух дней на площадке Медведевского ипподрома и прилегающей территории в поселке Руэм. Там будет создадут новые площадки для активностей согласно традиционным мероприятиям национального праздника.



Всероссийский сельский Сабантуй в этом год запланирован на 27 мая. Он пройдет в Астраханской области. Федеральный Сабантуй должен состояться 1 июля в Кемеровской области. Первый Приволжский Сабантуй пройдет в Нижнем Новгороде 8 июля. Всего на 2023 год запланировано 388 Сабантуев в 59 регионах России и 37 странах мира.

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Айрат Назипов