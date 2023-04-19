В Татарстане легковушка врезалась в «Газель» — погибли два человека

Фото: Госавтоинспекция по Татарстану

В Мензелинском районе Татарстана 18 апреля на 1084 км автодороги М-7 «Волга» произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Lada, не выбрав безопасную скорость, столкнулся с «Газелью», сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по республике.

В результате ДТП водитель и пассажир Lada скончались на месте.

Фото: Госавтоинспекция по Татарстану

За 3 месяца 2023 года в Казани зарегистрировали 291 ДТП, в которых семь человек погибли и еще 353 получили травмы различной степени тяжести. Такие данные вчера привели в ГИБДД Казани.

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Илина Хакимова