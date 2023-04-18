За три месяца в Казани в ДТП погибли 7 человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За 3 месяца 2023 года в Казани зарегистрировали 291 ДТП, в которых семь человек погибли и еще 353 получили травмы различной степени тяжести. Такие данные привели в ГИБДД Казани.

Сейчас в Казани проходит рейд «Ремень безопасности». Он продлится в столице Татарстана до 23 апреля. Как отмечают в Госавтоинспекции, использование ремня безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при ДТП на 50% для водителя и пассажира переднего сидения и на 25% для пассажиров заднего сиденья.

По словам начальника отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по Казани Нияза Яруллина, за нарушение правил применения ремней безопасности к административной ответственности привлекли 5 882 водителя.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По данным татарстанской Госавтоинспекции, в этом году удалось привлечь к ответственности 43 тысячи нарушителей, игнорирующих ремни безопасности. В Татарстане с начала года произошло 10 ДТП, в которых водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате аварий погибли три человека. Еще 13 получили ранения по той же причине.

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Айрат Назипов