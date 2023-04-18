РАР: Польша предложила включить запрет импорта нефти по «Дружбе» в новый пакет санкций ЕС

Польша выступила с предложением включить в 11-й пакет антироссийских санкций запрет импорта нефти по северному участку нефтепровода «Дружба», сообщает РАР со ссылкой на источники.



Наложить очередные санкций предлагается на энергетический сектор. Кроме запрета импорта по северному участку нефтепровода «Дружба», речь идет о введении компенсационных механизмов за нефть из России, не охваченной европейским эмбарго, поясняет RT.

Также предлагается запретить импорт российских алмазов и предоставление телеинформационных услуг субъектам из России. В качестве санкций предложено ужесточить правила контроля экспорта товаров и технологий двойного назначения.

Фото: pixabay.com

Правительство ФРГ выступило в Евросоюзе за включение российского атомного сектора в 11-й пакет санкций против РФ. Власти Германии считают, что Россия якобы использует зависимость от своих энергоресурсов для оказания давления.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов считает, что 11-й пакет санкций Евросоюза станет одним из последних. По его мнению, параллельный импорт не был бы возможен в России, если бы европейские производители и коммерсанты не были в этом заинтересованы.

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Маргарита Головатенко