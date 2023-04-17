Эксперт предположил, что 11-й пакет санкций Евросоюза в отношении России станет одним из последних

Одним из последних станет 11-й пакет санкций Евросоюза. Об этом заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Он считает, что параллельный импорт не был бы возможен в России, если бы европейские производители и коммерсанты не бы в этом заинтересованы.

— Западные политики придумывают всевозможные препятствия, чтобы свести на нет взаимодействие российских и европейских предпринимателей, которые друг в друге если не жизненно, то достаточно сильно заинтересованы, — цитирует его Daily Moscow.

Фото: flickr.com

Кроме того, по его словам, скоро Европа столкнется с экономической рецессией. Тогда, возможно, она начнет отменять введенные санкции.

14 апреля сообщалось, что в скором времени Евросоюз введет очередной, уже 11-й, пакет санкций против России. 11-й санкционный пакет будет снова направлен в первую очередь на борьбу с попытками обхода ограничительных мер. Брюссель также будет стремиться обеспечить «эффективное» применение санкций.

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Елизавета Пуншева