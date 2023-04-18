Годовая инфляция в России снизилась до 3,15%
Годовая инфляция в России по состоянию на 10 апреля снизилась до 3,15%, однако ожидается, что инфляционное давление повысится в ближайшие месяцы, следует из материалов департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Замедление произошло в основном за счет эффекта высокой статистической базы весны 2022 года. Он продолжает сказываться — к 10 апреля оценка годовой инфляции понизилась до 3,15%.
Вместе с тем рост цен производителей потребительских товаров постепенно усиливается. Это указывает на вероятное повышение инфляционного давления в предстоящие месяцы.
В марте в России годовая инфляция замедлилась до 3,51%. В феврале она составила 10,99%. Потребительские цены повысились на 0,37%.
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