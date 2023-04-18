В МФЦ Казани на этой неделе изменится график работы

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

В связи с предстоящим праздником Ураза-байрам, который отмечается 21 апреля, в многофункциональных центрах Казани изменится график работы.



В предпраздничный день, 20 апреля, МФЦ прекратят работу на час раньше. Отделы «Южный», «Советский», «Московский», «Приволжский», «Кулагинский», «Вахитовский», «Дербышинский», «Юдинский», «Авиастроительный» и в микрорайоне «Салават купере» будут работать с 8.00 до 16.00. А отделы «Гагаринский» и «Зареченский» — с 11.00 до 19.00.

21 апреля для всех МФЦ — выходной день. 22 апреля офисы продолжат работу в обычном режиме, сообщается на сайте «Мои документы».

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

Эта рабочая неделя в Татарстане будет четырехдневной. Дополнительный выходной ожидается в пятницу, 21 апреля, в связи с праздником Ураза-байрам.

В Казани 21 апреля маршруты общественного транспорта, проходящие через мечети, начнут работать в 5 часов утра. С 21 по 23 апреля жители и гости Казани смогут бесплатно воспользоваться платными парковками.



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Маргарита Головатенко