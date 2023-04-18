Платные парковки в Казани станут бесплатными на три дня

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 21 по 23 апреля жители и гости Казани смогут бесплатно воспользоваться платными парковками. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В пятницу, 21 апреля, в Татарстане отмечается Ураза-байрам, в связи с этим, в этот день муниципальные парковки будут работать без взимания платы. В выходные дни, 22 и 23 апреля, они также будут бесплатными.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На прошлой неделе председатель комитета по транспорту исполкома города Амир Сафин рассказал, что в Казани разрабатывается проект по введению абонементов на платную парковку. Предложения уже подготовлены. Сейчас их обсуждают власти города.

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Айрат Назипов