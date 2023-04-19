Социологи назвали количество времени, необходимое для формирования привычки
В США социологи из Калифорнийского технологического института выяснили, что для формирования привычки по занятиям в спортзале требуется полгода. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, в котором опубликованы результаты работы экспертов.
Для формирования привычки по мытью рук людям требуется существенно меньше времени — несколько недель. Ученые уверены, что на это влияют многие факторы. К примеру время дня никак не воздействовало на привычку заниматься спортом.
В рамках исследования ученые опирались на работу с нейросетью, которая помогала анализировать данные более 30 тысяч посетителей тренажерного зала в течение 4 лет и более 3 тысяч работников больницы в течение 100 смен.
Помимо этого ученые также заметили, что чаще всего люди ходили в спортзал в одни и те же дни. Самыми популярными были понедельник и вторник.
Детский нейропсихолог Анастасия Екушевская рассказывала, что привычка откладывать дела на потом, формируется по причине недостатка мотивации и страха. Человек не решается приступить к задаче из-за большого объема работы либо предполагаемых негативных последствий.
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