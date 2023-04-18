Досрочную пенсию в Татарстане получают 17 тысяч многодетных матерей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане досрочную страховую пенсию получают 17 тысяч многодетных женщин. Об этом сообщает пресс-служба отделения Соцфонда в республике.

Женщины, имеющие пятерых детей и более, могут выйти на пенсию в 50 лет, матери с четырьмя и тремя детьми — в 56 и 57 лет соответственно.

Для получения досрочной пенсии многодетной матери необходимо иметь 15 лет трудового стажа и 23,4 балла пенсионного коэффициента, воспитывать детей в возрасте до 8 лет. Это не касается тех, кого лишили родительских прав.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе этого года детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила разрешить многодетным отцам-одиночкам досрочно выходить на пенсию. Соответствующее предложение она отправила на имя председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов