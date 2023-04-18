«Не хочу лирику разводить»: Верховный суд Татарстана выслушал последнее слово «вора в законе» из Оренбурга

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня через несколько часов Верховный суд РТ огласит приговор десяти обвиняемым по делу чистопольского «ОПС мошенников и вымогателей», созданного, по версии силовиков, «вором в законе» из Оренбурга Рашидом Хачатряном. В своем последнем слове Хачатрян не просил ни прощения, ни снисхождения, сразу заявил: «Не хочу демагогию, лирику разводить», — передает с заседания журналист «Реального времени».



По словам подсудимого, в суде уже неоднократно звучали доводы, которые он мог бы озвучить, поэтому повторять их он не видит смысла. И просит не считать это неуважением.

«То, что я весь процесс выглядел злобно или еще как-то [объяснимо] — я больше всех вас хотел понять, почему я здесь нахожусь, — сообщил он и обратился напрямую к председательствующему судье: — Я хотел бы, чтобы Вы посмотрели на это все не как прокурор: где удобно — показания свидетеля взял, в прениях выступил, а где факты были, что все это наговорили, — это вычеркнул, хотя уважаемых людей здесь много [допрошено] было. Им не верил прокурор, а какому-то наркоману поверили. Но Вам решать. Для меня все понятно и ясно. Я не буду просить никаких прощений или там снисхождений, вспоминать детей и так далее. Мы все под Всевышним ходим, и думаю, мой суд будет там. А что Вы решите — дай Бог вам силы».

В своей речи Рашид Хачатрян не исключил, что и на суд по данному делу тоже могло оказываться давление.



Обращаясь уже к гособвинителю, подсудимый сказал: «К прокурору тоже во мне злости нет. Какой трюк был совершен красивый — один прокурор [Руслан Губаев] вел судебное разбирательство, где были все эмоции наяву, свидетели и так далее, [досудебщик] Чекуров про блокбастер заявлял (отрицал на первом допросе свои показания из протокола). А потом [после ухода Губаева в отставку] появился прокурор [Элина Ильясова], которая все это не видела и просто поддержала обвинение».

Далее в своей речи обвиняемый Хачатрян напомнил, что не всем обвинениям стоит верить: «Если в Гааге вынесли приговор Владимиру Владимировичу Путину, что он во всем виноват, то что я могу здесь сказать, если я седьмой раз сужусь... Хотелось бы справедливости. Хотя я знаю — в этом мире очень тяжело правду донести. По статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) мне вменяют то, за что я уже отсидел. Если посмотрите обвинение — там слово в слово [прошлый] приговор мой. Я уже был судим за это, без состава преступления — 1997 год (по обвинению — год «коронации» «вора в законе» Хачатряна) и так далее. Получается, вторично меня будете по этой части судить. Воля ваша... Всем здоровья.

Напомним, в прениях гособвинитель Элина Ильясова заявила о полной доказанности вины всех фигурантов по 13 эпизодам уголовного дела, включая четыре вымогательства, незаконный оборот оружия, мошенничество и покушение на таковое по сделкам с двумя квартирами, а также участие в преступном сообществе.

Для девяти подсудимых прокурор просила реальные сроки от 7 до 18 лет лишения свободы, для Хачатряна — 21 год колонии особого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафом в 1 млн рублей. Ведь именно его в МВД Татарстана и прокуратуре считают лицом, занявшим высшее положение в преступной иерархии, влиявшим на криминальную ситуацию и назначавшим «положенцев» и «смотрящих» в СИЗО и колониях Красноярской, Оренбургской областей и Татарстана, а еще выступавшим главарем рожденной в Чистополе группировки.



Сам Хачатрян вину не признавал с первого дня. На судебном допросе рассказывал, что его совесть чиста — за старые преступления он уже отсидел, новых не совершал, в Татарстан Чистополь не приезжал — вообще не выезжал из Оренбурга и ни с кем из «подельников» даже не был знаком. Статус «вор в законе» в ходе процесса он также не признал, заявляя, что не понимает таких терминов и всю жизнь никаких законов не признавал. «Я тот вор, который ворует», — заявлял он.

Адвокат Ксения Соколова в защиту Хачатряна утверждала — в деле нет доказательств его причастности к чистопольским событиям. А еще заявляла — запрошенный прокуратурой срок наказания с учетом возраста и здоровья ее клиента можно считать пожизненным.

В прениях и последнем слове подсудимые просили об оправдании, заявляя о заказном характере дела и фальсификациях в нем. Какую оценку их доводам даст Верховный суд РТ, станет известно не сегодня. После законодательных поправок мотивировочная часть приговора в зале суда не оглашается.

Ирина Плотникова