Из-за пожаров в Минлесхозе Татарстана ждут «напряженного лета»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С начала пожароопасного сезона в Татарстане зарегистрировали около 630 термических точек и свыше 500 случаев возгорания. Такую статистику озвучил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

— На аналогичную дату прошлого года было зафиксировано 19 термических точек и 14 случаев возгорания. Разница довольно существенная, — сообщил он.

Министр считает, что это лето в Татарстане будет «достаточно напряженным».

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, в ряде районов Татарстана из-за высокой пожароопасности лесов, IV и V класса, ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно будет действовать 21 день.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов