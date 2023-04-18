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Из-за пожаров в Минлесхозе Татарстана ждут «напряженного лета»

12:48, 18.04.2023
Из-за пожаров в Минлесхозе Татарстана ждут «напряженного лета»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С начала пожароопасного сезона в Татарстане зарегистрировали около 630 термических точек и свыше 500 случаев возгорания. Такую статистику озвучил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

— На аналогичную дату прошлого года было зафиксировано 19 термических точек и 14 случаев возгорания. Разница довольно существенная, — сообщил он.

Министр считает, что это лето в Татарстане будет «достаточно напряженным».

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, в ряде районов Татарстана из-за высокой пожароопасности лесов, IV и V класса, ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно будет действовать 21 день.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан

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